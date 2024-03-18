فرنسا.. اشتباكات بين شبّان والشرطة واعتقال 9 اشخاص بعد مهاجمة مركز أمني

شفق نيوز/ أعلن قائد شرطة باريس لوران نونيز، يوم الإثنين، اعتقال تسعة أشخاص بعد مهاجمة مركز شرطة في ضواحي باريس في وقت متأخر من مساء الأحد بعد اشتباكات بين شبان وقوات من الشرطة.

وتأتي هذه الاشتباكات بعد وفاة شاب في ضاحية كورنوف الأسبوع الماضي إثر امتناعه عن إيقاف دراجته النارية بعدما أمرته الشرطة بذلك.

وقال نونيز لقناة تي.إف1 التلفزيونية الإثنين "اعتقلنا تسعة أشخاص وهو عدد ليس بالقليل".

وأضاف أن "تعزيزات الشرطة أعادت النظام والأمن بسرعة".

وتحظى القضايا الأمنية بأهمية قصوى لدى السلطات الفرنسية خاصة مع استعداد باريس لانطلاق دورة الألعاب الأولمبية في 26 يوليو/تموز.

وتعرضت بعض مواقع الألعاب الأولمبية في العاصمة الفرنسية للتخريب في أعمال شغب وقعت في صيف عام 2023 واندلعت بعد مقتل شاب من أصل مغاربي برصاص الشرطة.