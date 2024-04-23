فرنسا: استدعاء نائبة "مجدت الارهاب" والاخيرة تُحذر

شفق نيوز/ استدعت الشرطة الفرنسية، يوم الثلاثاء، رئيسة الكتلة النيابية لحزب "فرنسا الأبيّة"، ماتيلد بانو بسبب تمجيد الارهاب.

وقالت بانو في بيان: "هي المرّة الأولى في تاريخ الجمهورية الخامسة التي يتمّ فيها استدعاء رئيسة لكتلة من المعارضة في الجمعية الوطنية لسبب بهذه الخطورة".

وتابعت: "أحذّر علناً من هذا الاستغلال الخطير للقضاء بهدف كمّ الأصوات السياسية المعبّر عنها"

في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، نشرت الكتلة البرلمانية لحزب "فرنسا الأبيّة" نصّاً وازن بين هجوم "حماس" بعدّه "هجوماً مسلّحاً لقوّات فلسطينية وتشديد سياسة الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية".

وأتى إعلان "بانو " بعد أربعة أيّام من كشف "ريما حسن" المرشّحة للانتخابات الأوروبية على قائمة "فرنسا الأبيّة"، تلقّيها مذكّرة استدعاء من الشرطة القضائية على خلفية تمجيد الإرهاب".

وقالت حسن في تصريحات لـ"وكالة الصحافة الفرنسية": "أعدّ أنه ما من لوم يلقى عليّ، فلطالما توجّهت بالنقد إلى حماس وأسلوب عملها الإرهابي وإلى إسرائيل على السواء".

ويندّد حزب "فرنسا الأبيّة" باستغلال القضاء لمصالح خاصة، مؤكّداً أن السلطات تجعله يدفع ثمن دعمه للفلسطينيين وتوصيفه الوضع في غزة بـ"الإبادة الجماعية".

والأسبوع الماضي، ألغيت ندوتان لمؤسس الحزب جان - لوك ميلانشون حول الوضع في الشرق الأوسط في مدينة ليل، في خطوة عدّها الأخير "استغلالاً للسلطة في جمهورية الموز".

وعقّب على استدعاء بانو بوصفه "حدثاً غير مسبوق" الهدف منه "التستّر على إبادة جماعية".