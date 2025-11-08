فرنسا.. اتهام 3 نساء بالتخطيط لهجوم إرهابي

شفق نيوز- باريس

أعلنت النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب، يوم السبت، توجيه اتهامات لثلاث نساء في العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر الفائت على خلفية التخطيط لهجوم إرهابي في العاصمة باريس.

وأوضحت النيابة أنه سيتم محاكمة النساء بتهمة "التآمر الإرهابي لارتكاب جرائم ضد الأشخاص"، مشيرة إلى وضع المتهمات رهن الحبس الاحتياطي، وفق وسائل إعلام محلية.

وحسب محامي إحداهن، وهي فتاة تبلغ 18 عاماً، فإن الهجوم كان يستهدف حانة أو قاعة حفلات موسيقية في باريس، دون تحديد الموقع بشكل دقيق.

يأتي ذلك فيما حذر المدعي العام الفرنسي لمكافحة الإرهاب أوليفييه كريستن، الاثنين الماضي، من أن التهديد الإرهابي "ما زال حقيقياً جداً" في البلاد بعد 10 سنوات على هجمات 13 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015، وهي الأعنف في البلاد على الإطلاق، وأسفرت عن مقتل 130 شخصاً في غضون ساعات.

وقال كريستن: "نعيش في هذه المرحلة تهديداً حقيقياً جداً. عدد القضايا التي نفتحها (في مكتب المدعي العام الفرنسي لمكافحة الإرهاب) من بين الأعلى في السنوات الخمس الماضية".

كما شدد على أن "هذا التهديد ما زال قوياً"، وقد تطور في السنوات الأخيرة، إذ يلاحظ مكتب المدعي العام "زيادة في استقلالية الأفراد" المتورطين في التخطيط لهجمات، ما يعني "انخفاضاً في الاتصال المباشر بالمنظمات" الإرهابية، حسب وكالة "فرانس برس".

في حين أشار إلى "انخفاض ملحوظ في أعمار المتورطين"، فمنذ الأول من كانون الثاني/ يناير 2025، وجهت اتهامات إلى 17 قاصراً هذا العام بجرائم تتعلق بالإرهاب، وإلى 19 قاصراً سنة 2024.

يذكر أنه في مساء 13 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015، قَتل 3 متطرفين 90 شخصاً في مسرح باتاكلان للحفلات الموسيقية في باريس، بينما نشر متطرفان آخران الموت في أماكن أخرى من باريس وضواحيها، لا سيما على شرفات حانات وقرب ملعب "ستاد دو فرانس". كما أصيب أكثر من 350 شخصاً بجروح في هذه الهجمات.