فرض عقوبات أمريكية وبريطانية على مرتبطين بـ"حماس"

شفق نيوز/ أعلنت أمريكا وبريطانيا، يوم الأربعاء، فرض عقوبات على مرتبطين بدعم حركة المقاومة الفلسطينية "حماس".

وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان أن "الولايات المتحدة فرضت عقوبات على ما وصفتها بأنها شبكة لجمع الأموال مرتبطة بحماس".

هذا وفرضت بريطانيا عقوبات على شخصين مرتبطين بشبكة إعلامية تدعم الحركة بموجب سلطات مكافحة الإرهاب المحلية.

واندلعت الحرب في قطاع غزة إثر هجوم حركة حماس غير المسبوق في السابع من أكتوبر، الذي أسفر عن مقتل 1200 شخص، معظمهم مدنيون، وبينهم نساء وأطفال، وفق السلطات الإسرائيلية.

وردا على الهجوم، تعهدت إسرائيل "القضاء على الحركة"، وتنفذ منذ ذلك الحين حملة قصف أتبعت بعمليات برية منذ 27 أكتوبر، ما تسبب بمقتل 32414 فلسطينيا، غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 74787، وفق ما أعلنته وزارة الصحة التابعة لحماس.

وتتوسط كل من الولايات المتحدة وقطر ومصر في المفاوضات بين إسرائيل وحماس، بهدف التوصل لوقف لإطلاق النار، وإطلاق سراح رهائن محتجزين في غزة، مقابل الإفراج عن معتقلين فلسطينيين في إسرائيل.