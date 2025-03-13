فرض عقوبات أمريكية على وزير النفط الإيراني

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الخميس، فرض وزارة الخزانة عقوبات جديدة على إيران، من بينها وزير النفط محسن باك نجاد، وسفن تجارية وكيانات.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية تامي بروس، في بيان رسمي ترجمته وكالة شفق نيوز، إن الزارة فرضت عقوبات على ثلاثة كيانات إيرانية وحددت ثلاث سفن كممتلكات محظورة اليوم، من أجل وقف تدفق الإيرادات التي تستخدمها طهران لتمويل أنشطة مزعزعة للاستقرار".

وأوضحت بروس: "تقدم هذه الكيانات خدمات لسفن أسطول الأشباح التي تقوم بعمليات النقل من سفينة إلى أخرى خارج حدود الموانئ في جنوب شرق آسيا، وتمكن محاولات إيران من إخفاء تجارتها النفطية غير المشروعة".

وأشارت إلى أن "وزارة الخزانة فرضت عقوبات على وزير البترول الإيراني محسن باك نجاد والعديد من الكيانات التي تنقل النفط الإيراني إلى الصين، وحددت سفنها على أنها ممتلكات محظورة".

وتابعت: "يعزز إجراء اليوم سياسة الرئيس ترامب المتمثلة في أقصى قدر من الضغط على النظام الإيراني، والذي يهدف إلى إنهاء التهديد النووي الإيراني، وتقليص برنامجها الصاروخي الباليستي، ومنعه من دعم أو إعادة بناء جماعاته الإرهابية بالوكالة، بما في ذلك عن طريق دفع صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر - وخاصة صادرات النفط إلى الصين".

وزادت بروس، بالقول: "سنواصل تعطيل التمويل غير المشروع للحد من الأنشطة الخبيثة، والحد من الموارد المالية المتاحة للمسؤولين الفاسدين، واستخدام جميع الأدوات المتاحة لنا لمساءلة النظام".