فرحة تتحول إلى مأتم.. وفاة طفلة تركية في مسابقة للأكل داخل مدرستها

شفق نيوز/ تحولت فرحة المشاركين في مسابقة لتناول "الهمبرغر" أقيمت في مدرسة بمدينة دوزجي في تركيا، أثناء تلذذهم بالأكل بشراهة، إلى مأتم حزين، إثر وفاة طفلة عمرها 8 سنوات، كانت مشاركة في المسابقة.

وشهدت مدرسة إيشيك الابتدائية في منطقة تشاي الهادئة في دوزجي، انتهاء مسابقة أكل "الهمبرغر" السريع بأخبار حزينة.

فعقب بداية مثيرة للمنافسة، أصيبت إحدى المشاركات، وهي إفتيليا كايماك، البالغة من العمر 8 سنوات، بوعكة نتيجة دخول الطعام إلى قصبتها الهوائية، وتم على إثرها استدعاء الطواقم الطبية بسرعة إلى مكان الحادث، بيد أنها لم تتمكن من إنقاذ أفتيليا الصغيرة رغم كل التدخلات.

وبعد الحادث، بدأت التحقيقات القضائية والإدارية. وتقوم السلطات المعنية بتقييم التدابير التي يمكن اتخاذها لمنع وقوع حوادث مماثلة.

وشدد الخبراء على أنه ينبغي اتخاذ المزيد من التدابير في الأنشطة التي يحضرها الأطفال، وضرورة التخطيط للأنشطة التي تقام في المدارس بعناية أكبر.