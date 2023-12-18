فرانس برس: انفجارات تستهدف الطريق الملاحي للبحر الأحمر

شفق نيوز/ أفادت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، يوم الاثنين، بحدوث انفجارات عدة على الطريق الملاحي في البحر الأحمر، قرب اليمن.

ونقلت "فرانس برس"، عن وكالتين ملاحيتين، إنهما رصدتا انفجارات على طريق ملاحي رئيسي قبالة اليمن نتيجة هجمات عدة، استهدفت سفن شحن، أعلن عنها أو تبناها الحوثيون".

وفي التفاصيل، أفادت شركة انفنتور كيميكال تانكرز النرويجية بتعرض إحدى ناقلاتها للاستهداف بجسم غير محدد.

في حين أخبرت تقارير ملاحية، بتعرض سفينة ثانية تدعى “أسوان أتلانتيك” مملوكة لشركة عوفير الإسرائيلية لأضرار بالغة جراء استهدافها بصاروخ بالستي، متوقعة غرقها.

ونفذ الحوثيون سلسلة من الهجمات على السفن في البحر الأحمر وأطلقوا طائرات مسيرة وصواريخ استهدفت إسرائيل، وفي الأيام الأخيرة، هددوا بمهاجمة أية سفينة يعتقدون أنها متوجهة إلى إسرائيل أو قادمة منها.

ومن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى تعريض شحنات البضائع والطاقة القادمة عبر قناة السويس للخطر، كما يزيد من اتساع التأثير الدولي للحرب بين إسرائيل وحماس المستعرة الآن في قطاع غزة.