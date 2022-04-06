سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

إفراج عن أرصدة إيرانية مجمدة

Category: عربي ودولي

Date: 2022-04-06T12:23:00+0000
إفراج عن أرصدة إيرانية مجمدة

شفق نيوز / أفادت وسائل إعلام إيرانية، يوم الأربعاء، بوجود اتفاق للإفراج عن جزء كبير من الأرصدة الإيرانية المجمدة، لدى دول العالم.

ونقلت وكالة "إيرنا" الإيرانية، عن مصدر مطلع، قوله "جرى الإفراج عن جزء كبير من الأصول الإيرانية المجمدة بعد التوصل الی اتفاق جدید"، مبيناً أن "الاتفاق الأخير للإفراج عن هذه الأموال مستقل عن الاتفاق النووي".

هذا ونقلت الوكالة الإيرانية، عن ناشطين وإعلاميين، تأكيدهم "الإفراج عن جزء كبير من الأموال المجمدة وهي عدة أضعاف المبلغ الذي تم تسلمه مؤخرًا بعد الاتفاق بين إيران وبريطانيا".

وأكدت الوكالة، أن الاتفاق الجديد للإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة مستقل عن الاتفاق حول خطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووي) وهو الثاني من نوعه خلال الأسابيع الأخيرة.

related

إيران تستورد سلعاً من العراق بملايين الدولارات عبر "أرصدة مجمدة"

Date: 2022-02-16 12:17:23
إيران تستورد سلعاً من العراق بملايين الدولارات عبر "أرصدة مجمدة"

إيران.. أمريكا وافقت على رفع عقوبات النفط

Date: 2021-06-23 11:25:17
إيران.. أمريكا وافقت على رفع عقوبات النفط

روحاني يعلن البدء بضخ غاز اليورانيوم في مفاعل "نطنز" النووي

Date: 2021-04-10 08:08:43
روحاني يعلن البدء بضخ غاز اليورانيوم في مفاعل "نطنز" النووي

إيران تتحرك دولياً عقب حادثة الطائرة

Date: 2020-07-24 00:00:00
إيران تتحرك دولياً عقب حادثة الطائرة

إيران: نهج طالبان مازال ثابتاً كسابق عهده

Date: 2021-08-16 09:02:04
إيران: نهج طالبان مازال ثابتاً كسابق عهده

واشنطن تقر باحتجاز الحرس الثوري ناقلة نفط وتكشف عائديتها

Date: 2021-11-03 16:37:28
واشنطن تقر باحتجاز الحرس الثوري ناقلة نفط وتكشف عائديتها

إيران تستدعي السفير الألماني بسبب "مصارع"

Date: 2020-09-14 15:41:28
إيران تستدعي السفير الألماني بسبب "مصارع"

إسرائيل تطرح الخيار العسكري لمواجهة إيران

Date: 2021-01-14 15:22:43
إسرائيل تطرح الخيار العسكري لمواجهة إيران