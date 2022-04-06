إفراج عن أرصدة إيرانية مجمدة

شفق نيوز / أفادت وسائل إعلام إيرانية، يوم الأربعاء، بوجود اتفاق للإفراج عن جزء كبير من الأرصدة الإيرانية المجمدة، لدى دول العالم.

ونقلت وكالة "إيرنا" الإيرانية، عن مصدر مطلع، قوله "جرى الإفراج عن جزء كبير من الأصول الإيرانية المجمدة بعد التوصل الی اتفاق جدید"، مبيناً أن "الاتفاق الأخير للإفراج عن هذه الأموال مستقل عن الاتفاق النووي".

هذا ونقلت الوكالة الإيرانية، عن ناشطين وإعلاميين، تأكيدهم "الإفراج عن جزء كبير من الأموال المجمدة وهي عدة أضعاف المبلغ الذي تم تسلمه مؤخرًا بعد الاتفاق بين إيران وبريطانيا".

وأكدت الوكالة، أن الاتفاق الجديد للإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة مستقل عن الاتفاق حول خطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووي) وهو الثاني من نوعه خلال الأسابيع الأخيرة.