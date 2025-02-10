فجر السعيد تعتذر للعراق وتعلن اعتزالها العمل السياسي

شفق نيوز/ قدمت الإعلامية الكويتية فجر عثمان السعيد، يوم الاثنين، اعتذارها بشكل رسمي إلى الشعب العراقي حول التصريحات والمواقف التي صدرت عنها خلال الفترة السابقة.

وقال السعيد، في منشور عبر موقع التواصل، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إنها لطالما عملت على توثيق وتوطيد العلاقات الكويتية - العراقية، ساعيةً إلى تجاوز الماضي وتضميد الجراح، مبينة أن العلاقات الطيبة بين البلدين يجب ألا يشوبها أي خلاف أو سوء فهم لذلك قدمت اعتذاري إلى جمهورية العراق الشقيق متمثلة حكومة وشعبا بجميع طوائفها وخاصة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني والحشد الشعبي والتمس من الجميع قبوله.

كما أعلنت السعيد، بحسب المنشور، اعتزالها العمل السياسي بكافة أشكاله، بما في ذلك النقد السياسي، مؤكدة رغبتها في التفرغ بعيداً عن الجدل السياسي.

وأصدرت النيابة العامة في الكويت، يوم أمس الأحد، قراراً بحبس الإعلامية فجر السعيد لمدة 21 يوماً احتياطيا، وإحالتها إلى السجن المركزي.

وتعد الإعلامية الكويتية واحدة من الشخصيات المعروفة في الساحة الإعلامية الخليجية، واشتهرت بآراء ومواقف يراها البعض مثيرة للجدل.

وكشفت السعيد، نهاية العام الماضي، عن رفع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني دعوى قضائية ضدها بسبب آرائها.