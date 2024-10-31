فتح تحقيق بحق منصة "تيمو" الصينية لانتهاكها قوانين الاتحاد الأوروبي

شفق نيوز/ فتحت المفوضية الأوروبية، يوم الخميس، تحقيقا يستهدف منصة التسوق الصينية عبر الإنترنت "تيمو" بشأن بيع سلع يشتبه بأنها غير قانونية وتنتهك "قانون الخدمات الرقمية" للاتحاد الأوروبي.

وأعربت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المنافسة، مارجريت فيستاجر، عن قلقها إزاء المنتجات المقلدة التي تعرض للبيع على منصة "تيمو"، بحسب "سكاي نيوز".

وقالت فيستاجر إن المفوضية الأوروبية، وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، تريد التأكد من أن السلع "تفي بمعايير الاتحاد الأوروبي ولا تضر المستهلكين".

وتشتبه المفوضية في أن "تيمو" تنتهك "قانون الخدمات الرقمية" للاتحاد الأوروبي، وهو مجموعة من اللوائح الأوروبية القوية التي تنظم شركات التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت، والذي ينطبق على الشركات الصينية مثل "تيمو".

وقال بيان أصدرته المفوضية إن هناك مخاوف أخرى تتعلق بـ "التصميم المحتمل أن يكون إدمانيا" لمنصة تيمو وكيفية توصية المنصة عبر الإنترنت للمستخدمين بالمنتجات والخدمات.

وفي مايو الماضي، أضافت بروكسل مجموعة "تيمو" الصينية للتجارة الإلكترونية إلى قائمة تضم منصات كبرى خاضعة لضوابط مشددة بموجب قانون الخدمات الرقمية الجديد .

و"تيمو" هي النسخة العالمية من شركة "بينديوديو" الصينية العملاقة للتجارة الإلكترونية، وتوفر مجموعة كبيرة من المنتجات، بينها ملابس والعاب وأكسسوارات ديكور وادوات وسلع للتكنولوجيا الفائقة.