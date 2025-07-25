"‌‏فاينانشال تايمز": أوروبا ستمنح إيران مهلة جديدة بشأن "البرنامج النووي"

شفق نيوز- لندن

كشفت صحيفة "‏فاينانشال تايمز"، البريطانية، يوم الجمعة، عن عزم بعض الدول الأوروبية على منح إيران مهلة قبل فرض العقوبات بشأن "البرنامج النووي".

ووفقاً للصحيفة، فإن ذلك يأتي بعدما أطلقت الأطراف الأوروبية تهديدات مباشرة بتفعيل "آلية الزناد"، التي تعني إعادة فرض جميع العقوبات الأممية التي كانت مفروضة على إيران قبل توقيع الاتفاق النووي الإيراني.

وجاءت التهديدات الأوروبية ردا على تدهور مستوى التعاون بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، إثر قرار إيران تعليق تعاونها مع الوكالة، عقب مهاجمة إسرائيل منشآتها الحيوية الشهر الماضي، بحسب الصحيفة.

وفي وقت سابق، أعلنت الخارجية الإيرانية أن طهران وافقت بناء على طلب ألمانيا وفرنسا وبريطانيا على عقد جولة جديدة من المفاوضات النووية.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أمس، إن مواقف طهران لم تتغير وعمليات التخصيب مستمرة وليس هناك أي نية للتخلي عن هذا الحق المشروع للشعب الإيراني.