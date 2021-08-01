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"فايزر" و"موديرنا" ترفعان أسعار لقاحيهما أمام الاوروبيين

Category: عربي ودولي

Date: 2021-08-01T14:23:00+0000
"فايزر" و"موديرنا" ترفعان أسعار لقاحيهما أمام الاوروبيين

شفق نيوز/ ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، يوم الأحد، أن شركتي "فايزر" و"موديرنا" رفعتا أسعار لقاحي كوفيد-19 في أحدث عقود التوريد للاتحاد الأوروبي.

وقالت الصحيفة نقلا عن أجزاء اطلعت عليها من العقود إن السعر الجديد للقاح "فايزر" بلغ 19.50 يورو (23.15 دولار) للجرعة بالمقارنة مع 15.50 يورو من قبل.

وبلغ سعر لقاح "موديرنا" 25.50 دولار للجرعة ارتفاعا من 19 يورو، في أول صفقة توريد ولكنه ظل أقل من السعر المتفق عليه من قبل وهو 28.50 دولار بسبب زيادة حجم الطلبية وفقا لما ذكرته الصحيفة نقلا عن مسؤول على صلة بالأمر.

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