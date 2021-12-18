"فايزر" تصدر بياناً صادماً بشأن لقاحها للأطفال

شفق نيوز / أصدرت شركة Pfizer، يوم السبت، بياناً شكل صدمة بشأن فعالية جرعتين من لقاحها المضاد لفيروس كورونا، المخصص للأطفال من سن 2 إلى 5 سنوات.

وذكرت الشركة في بيانها، أن "نتائج الاختبارات أثبتت أن الجرعتين كانت فاعليتها أقل من المتوقع، للأطفال، لذا تقرر اختبار جرعة ثالثة لهذه الفئة العمرية".

وأجرت الشركتان فايزر وبيونتيك، وفقاً للبيان، تحليلا للمناعة بعد إعطاء المرضى من مختلف الفئات العمرية جرعة ثانية من اللقاح، مبينة أن "بالمقارنة مع الفئة العمرية للذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 25 عاما وكذلك للمجموعة العمرية 6-24 شهرا، حيث ظهرت فعالية عالية، لم تظهر لدى عند تطعيم المجموعة العمرية 2-5 سنوات".

وأشار البيان إلى أن الشركتين اختبرتا ثلاثة ميكروغرامات من العقار للأطفال دون سن الخامسة – أي (عُشر جرعة البالغين)".

وجاء في البيان أيضاً أن "قرار دراسة استخدام جرعة ثالثة من 3 ميكروغرام للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و 5 سنوات يعكس التزام الشركتين باختيار الجرعة المناسبة بعناية لتحقيق أعلى مستوى من الأمان".

وفي حالة نجاح الاختبارات، تخطط الشركتان للتقدم بطلب استخدام طارئ للدواء في النصف الأول من عام 2022، بحسب بيان الشركة.