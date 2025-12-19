"فاو": ندعم العراق لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي

صورة من اللقاء - 19 كانون الأول 2025 (الخارجية العراقية)

شفق نيوز- روما

أكد مدير عام منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)، شو دونيو، يوم الجمعة، التزام المنظمة بمواصلة دعمها للعراق وتوسيع برامج التعاون بما يخدم أهداف التنمية المستدامة ويعزز الأمن الغذائي.

جاء ذلك خلال لقاء نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية العراقي فؤاد حسين مع شو دونيو في مقر المنظمة بالعاصمة الإيطالية روما، بحسب بيان لوزارة الخارجية العراقية.

وأشار البيان الذي ورد لوكالة شفق نيوز إلى أن اللقاء بحث آفاق التعاون المشترك بين جمهورية العراق ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، ولا سيما في مجالات الأمن الغذائي، والتنمية الزراعية المستدامة، وإدارة الموارد المائية، والتكيف مع آثار التغير المناخي.

وأكد فؤاد حسين حرص العراق على تعميق الشراكة الاستراتيجية مع منظمة فاو، مثمناً دورها في دعم جهود العراق لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة، ولا سيما في المناطق المتأثرة بالتغيرات المناخية والتحديات البيئية.

من جانبه، أكد مدير عام منظمة فاو الأهمية الخاصة التي يحظى بها العراق لدى المنظمة، بوصفه أحد الدول المؤسسة لها عام 1945، مشيراً إلى أن المنظمة تنظر إلى العراق كشريك محوري في المنطقة، ومعبراً عن التزامها بمواصلة دعمها للعراق وتوسيع برامج التعاون بما يخدم أهداف التنمية المستدامة ويعزز الأمن الغذائي.

وفي ختام اللقاء، شدد الجانبان على أهمية استمرار التنسيق والتعاون خلال المرحلة المقبلة، بما يحقق المصالح المشتركة.