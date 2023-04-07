"فاو" تؤشر تراجع أسعار الغذاء عالمياً

شفق نيوز / انخفض مؤشر الأسعار العالمية للغذاء الصادر عن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "فاو" للشهر الثاني عشر على التوالي في مارس/آذار، ليتراجع بذلك 20.5 بالمئة حتى الآن عن الذروة التي سجلها قبل عام في أعقاب انطلاق شرارة الأزمة الأوكرانية.

وذكرت المنظمة في تقرير لها، أن مؤشرها، الذي يرصد أسعار السلع الغذائية الأكثر تداولا عالميا، بلغ 126.9 نقطة في المتوسط الشهر الماضي مقابل 129.7 نقطة لشهر فبراير، وهي أدنى قراءة منذ يوليو 2021.

وعزت المنظمة هذا الانخفاض إلى عوامل منها وفرة الإمدادات وتراجع الطلب على الواردات وتمديد اتفاق يسمح بالتصدير الآمن للحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.

وأوضحت المنظمة، أن تراجع المؤشر يعكس انخفاض أسعار الحبوب والزيوت النباتية ومنتجات الألبان، وهو ما عوض ارتفاع أسعار السكر واللحوم.