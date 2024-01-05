"فاو" تؤشر تراجعاً بأسعار الغذاء العالمية بنسبة 10% في نهاية 2023

شفق نيوز/ سجلت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "فاو"، يوم الجمعة، تراجعاً في أسعار الغذاء العالمية على أساس سنوي وشهري في شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وسط تراجع أسعار الزيوت النباتية، فيما كان السكر الاستثناء الوحيد من القائمة.

ووفقاً لبيانات المنظمة سجل متوسط مؤشر الأسعار الذي يتتبع أسعار السلع الغذائية الأولية الأكثر تداولاً على مستوى العالم 118.5 نقطة في الشهر الماضي.

وتعد تلك المستويات أقل بنحو 1.5% و10.1% على أساس شهري وسنوي على الترتيب.

أما عن إجمالي العام الماضي، فكان المؤشر أقل بنحو 13.7% من متوسط مستويات 2022، وكانت أسعار السكر هي العنصر الوحيد الذي كان أعلى مستويات تلك الفترة.

وارتفعت أسعار الحبوب 1.5% في كانون الأول/ ديسمبر الماضي على أساس شهري، فيما كانت الأسعار أقل 15.4% من المتوسط في 2022.

أما أكبر انخفاض في الأسعار خلال الشهر الماضي فكان على مستوى الزيوت النباتية إذ تراجعت 1.4% على أساس شهري.

هذا وتراجعت أسعار اللحوم 1% في كانون الأول/ ديسمبر الماضي على أساس شهري، بينما ارتفعت أسعار الألبان بنسبة 1.6%.