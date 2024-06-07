"فاو" ترصد ارتفاعاً جديداً بأسعار الغذاء العالمية للشهر الثالث على التوالي

شفق نيوز/ أشرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "فاو"، يوم الجمعة، ارتفاعاً جديداً بأسعار الغذاء العالمية خلال آيار/ مايو الماضي، للشهر الثالث على التوالي.

يأتي ذلك، بعد أن فاق ارتفاع أسعار الحبوب ومنتجات الألبان انخفاض أسعار السكر والزيوت النباتية عالميا، بحسب وكالة "رويترز".

وذكرت المنظمة أن مؤشرها للأسعار، الذي يرصد التغيرات في أسعار السلع الغذائية الأساسية الأكثر تداولاً عالمياً، سجل في المتوسط 120.4 نقطة، في آيار/ مايو الماضي، بزيادة 0.9% عن مستوى نيسان/ أبريل المعدل.