فاوتشي يوجه رسالة للأمريكيين بخصوص أوميكرون "المستعر"

حث المستشار الطبي للبيت الأبيض أنتوني فاوتشي يوم الأحد الأمريكيين على تلقي جرعات معززة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا قبل السفر خلال العطلات المقبلة ووضع الكمامات دائما في الأماكن العامة المزدحمة للمساعدة في تخفيف انتشار المتحور أوميكرون من الفيروس.

وقال فاوتشي في مقابلة على قناة (إن. بي. سي) إن المتحور الشديد العدوى "يستعر في جميع أنحاء العالم"، وإن السفر سيؤدي إلى زيادة الإصابة، حتى بين من تلقوا اللقاح.

وأضاف فاوتشي، مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، "نحن بصدد أن نرى انتشارا لم يسبق له مثيل للعدوى.. لا شك في ذلك".

وأظهرت الفحوصات انتشار المتحور أوميكرون في أكثر من عشرين ولاية أمريكية وحوالي 90 دولة حتى الآن بعد اكتشافه لأول مرة في جنوب أفريقيا وهونج كونج في أواخر نوفمبر تشرين الثاني.