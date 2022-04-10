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فاوتشي: زيادة الإصابات بكورونا متوقعة مع قليل من الوفيات

Category: عربي ودولي

Date: 2022-04-10T20:46:19+0000
فاوتشي: زيادة الإصابات بكورونا متوقعة مع قليل من الوفيات

شفق نيوز/ عد مستشار البيت الأبيض الطبي، أنتوني فاوتشي، الزيادة في عدد الإصابات بكورونا في الولايات المتحدة، متوقعة، بالقياس لتخفيف الإجراءات الاحترازية.

وقال فاوتشي في مقابلة لقناة "إيه بي سي"، "هناك قلق من تزايد عدد الإصابات، لكن كما ذكرت قبل أسبوعين، إن هذا ليس بمثابة أمر غير متوقع، كما أنه ليس هناك الكثير من المصابين يموتون أو يحتاجون لدخول المستشفى".

وقال فاوتشي إن "على الأميركيين الاستمرار في تقييم المخاطر لأنفسهم مع تزايد حالات الإصابة بالفيروس، إنه قرار الشخص بشأن المخاطر الفردية التي يمكن أن يتعرض لها، وعليه أن يطرح أسئلة ويجيب عليها بنفسه ولنفسه، مثل عمره ووضعه الصحي وإن كان هناك أشخاص في المنزل قد يتعرضون لخطر كبير إذا أصيب بالفيروس".

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