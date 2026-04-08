فانس من المجر: هدنة واشنطن وطهران "هشة".. و سنتفاوض بـ"حسن نية"

شفق نيوز - بودابست

وصف نائب الرئيس الأميركي، جي دي فانس، يوم الأربعاء، التهدئة الحالية مع إيران بأنها "هدنة هشّة"، مؤكداً أن الهدف الأساسي الذي سعى إليه الرئيس دونالد ترامب المتمثل في تحجيم قدرة طهران العسكرية على شن الحرب قد "تحقق بالفعل".

وقال فانس، بجلسة حوارية خاصة في كلية "ماتياس كورفينوس" المجرية، إن "الأساس الذي تقوم عليه هذه الهدنة هو فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية، وهو ما وافق عليه الجانبان"، مشيراً إلى أن تقييمه للهدنة بـ (الهشّة) جاء رداً على محاولات أطراف داخل النظام الإيراني "تزييف الحقائق" بشأن بنود الاتفاق عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأضاف فانس بلهجة اتسمت بالحذر والواقعية: "لقد تعلمت الكثير عن الإيرانيين؛ إنهم مفاوضون بارعون، وربما هم في التفاوض أفضل منهم في القتال، وسنرى ما يمكننا تحقيقه في المستقبل".

وكشف نائب الرئيس الأميركي عن فحوى توجيهات ترامب للفريق المفاوض بضرورة العمل بـ "حسن نية" للوصول إلى اتفاق، محذراً في الوقت ذاته من أن لجوء طهران إلى "المناورة أو الغش" لعرقلة هذه التهدئة سيواجه برد حازم، مؤكداً أن الولايات المتحدة "لا تزال تحتفظ بكامل خياراتها وقدراتها العسكرية والاقتصادية والدبلوماسية".