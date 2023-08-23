فاغنر تنعى زعيمها: قتل نتيجة أفعال خونة لروسيا

شفق نيوز/ أكدت قناة على تلغرام مرتبطة بفاغنر مساء الأربعاء مقتل زعيمها يفغيني بريغوجين، وذلك بعد إعلان وكالة الطيران الروسية أنه كان على متن الطائرة المنكوبة التي تحطمت قرب موسكو.

وقال منشور على قناة (غراي زون) على تلغرام "رئيس مجموعة فاغنر.. بطل من روسيا.. وطني حقيقي لوطنه الأم.. يفغيني فيكتوروفيتش بريغوجين قتل نتيجة أفعال خونة لروسيا".

وأضاف المنشور "لكن حتى في الجحيم سيكون الأفضل! المجد لروسيا!".

ذكرت وكالة تاس للأنباء اليوم الأربعاء، نقلا عن وزارة الطوارئ الروسية، أن عشرة أشخاص قتلوا في سقوط طائرة خاصة بمنطقة تفير شمالي العاصمة موسكو، وسط أنباء تفيد بأن قائد مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة يفجيني بريجوجين ربما كان على متنها.