"فارس": مقتل مستشار عسكري إيراني في قصف ضاحية بيروت الجنوبية

شفق نيوز/ ذكرت وكالة "فارس" الإيرانية، أن مستشارا عسكريا إيرانيا قتل في الغارة التي نفذتها إسرائيل على الضاحية الجنوبية في بيروت، الليلة الماضية، وقتل فيها أيضا الرجل الثاني في "حزب الله" فؤاد شكر.

ونقلت تقارير إيرانية أيضًا، أنه قُتل رجل يُدعى ميلاد بيدي، وهو مستشار للحرس الثوري الإيراني، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت".

وكان حزب الله اكد الأربعاء اغتيال القائد البارز في صفوفه فؤاد شكر؛ إثر غارة جوية إسرائيلية استهدفت مبنى في الضاحية الجنوبية بالعاصمة اللبنانية بيروت.