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فارس: رفض ترشح لاريجاني وأحمدي نجاد وجهانغيري للإنتخابات الرئاسية في إيران

Category: عربي ودولي

Date: 2021-05-25T07:13:24+0000
فارس: رفض ترشح لاريجاني وأحمدي نجاد وجهانغيري للإنتخابات الرئاسية في إيران

شفق نيوز/ أفادت وكالة "فارس" الإيرانية المحسوبة على التيار المحافظ، بأن مجلس صيانة الدستور الإيراني المخول الإشراف على الانتخابات وافق على أهلية سبعة مرشحين لخوض غمار السباق الرئاسي الـ13 المزمع إجراؤه يوم 18 من الشهر المقبل.

والمرشحون السبعة، حسب وكالة "فارس"، هم رئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي، أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام القائد العام السابق للحرس الثوري محسن رضائي، والإصلاحي محسن مهرعليزادة، ومندوب المرشد الأعلى في مجلس الأمن القومي سعيد جليلي، والبرلماني المحافظ السابق علي رضا زاكاني، ومحافظ البنك المركزي عبدالناصر همتي، ونائب رئيس البرلمان المحافظ أمير حسين قاضي زاده هاشمي.

واللافت أن القائمة التي نشرتها "فارس" لا تشمل مرشحين بارزين أمثال الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد ورئيس البرلمان السابق علي لاريجاني ونائب رئيس الجمهورية القيادي الإصلاحي البارز إسحاق جهانغيري.

من جهته، أكد مستشار وزير الداخلية الإيراني، روح الله جمعهاي، في تغريدة عبر "تويتر" بُعيد نشر "فارس" أسماء المرشحين، عدم تلقي الوزارة أي قائمة من مجلس صيانة الدستور حتى هذه اللحظة، قائلاً إن "لا صحة لأي من التكهنات حتى الآن".

وأضاف أن الداخلية "لديها فرصة لمدة 48 ساعة للإعلان عن قائمة المرشحين بعد تلقيها من مجلس صيانة الدستور".

وسجل 592 شخصاً ترشحهم للانتخابات الإيرانية من 11 إلى 16 الشهر الحالي بعد فتح باب الترشح للانتخابات.

 

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