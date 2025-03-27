فاجعة "سندباد" في مصر تخلف 15 قتيلاً وجريحاً من جنسيات مختلفة

شفق نيوز/ لقي 6 أشخاص مصرعهم فيما أُصيب 9 آخرون، يوم الخميس، إثر غرق غواصة "سندباد" السياحية قبالة مدينة الغردقة المصرية على البحر الأحمر، فيما قال مكتب محافظ البحر الأحمر لـ"رويترز" إن الستة المتوفين أجانب.

إلى ذلك، أوضح موقع "المصري اليوم" أن الغواصة اسمها سندباد (SINDBAD)، وكانت تقل عدة أشخاص من جنسيات مختلفة خلال رحلة بحرية لتفقد الشعب المرجانية تحت مياه البحر الأحمر بالغردقة.

وكشفت مصادر أخرى أن الغواصة السياحية غرقت أمام مارينا أحد الفنادق الشهيرة بالغردقة وراح ضحيتها 6 وفيات و9 مصابين بينهم 4 في حالة خطرة، وتم إنقاذ 29 آخرين.

وأوضحت أنه "تم رفع درجة الاستعداد القصوى بمديرية الصحة بالبحر الأحمر وهيئة الإسعاف المصرية، وتم تحريك 21 سيارة إسعاف لمكان الحادث ونقل المصابين للمستشفيات لصعوبة حالاتهم".