فاتورة الحرب.. أميركا تحرق 11 ألفاً و500 دولار في الثانية

شفق نيوز- واشنطن

تجاوز الإنفاق الأميركي على الحرب ضد إيران 61 مليار دولار، بحلول اليوم الـ55 من العملية، وفقاً لبيانات موقع "مؤشر تكلفة الحرب الإيرانية" الأميركي، الذي أشار إلى إنفاق أكثر من 11,500 الف دولار من الخزانة الأميركية في الثانية الواحدة.

وأوضح الموقع، الذي يحدّث بياناته لحظياً، أن احتساب التكاليف يشمل نفقات الأفراد والسفن المنتشرة في المنطقة، إضافة إلى المصروفات المرتبطة بالعمليات العسكرية.

وتستند منهجية الحساب إلى تقرير لوزارة الحرب الأميركية "البنتاغون" قُدّم إلى الكونغرس، أفاد بأن تكلفة الأيام الستة الأولى بلغت 11.3 مليار دولار، قبل أن ترتفع لاحقاً إلى نحو مليار دولار يومياً.

وفي وقت سابق، نشرت وزارة المالية الإسرائيلية تقديراً أولياً لتكاليف عملية "زئير الأسد" العسكرية ضد إيران، مشيرة إلى أن الحرب كلّفت نحو 35 مليار شيكل (11.5 مليار دولار) من الإنفاق الحكومي المباشر، مع إدراج المبلغ ضمن موازنة الدولة لعام 2026، وفق بيان رسمي صدر الأحد الماضي.

ورغم التكاليف المرتفعة، أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن تفاؤله بشأن مسار التفاوض مع إيران، قائلاً إن طهران "تُعدّ مقترحاً يهدف إلى تلبية مطالب واشنطن".

وأضاف ترمب أن أي اتفاق مستقبلي يجب أن يتضمن تخلي إيران عن اليورانيوم المخصب وضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز، من دون أن يحدد الجهة الإيرانية التي يجري التفاوض معها، مكتفياً بالقول إنهم "الأشخاص الذين يمسكون بزمام السلطة حالياً".

ولم يؤكد الجانب الإيراني علناً موافقته على هذه الشروط، كما لم يؤكد استمرار المفاوضات مع الممثلين الأميركيين في إسلام آباد، بعدما عُقدت الجولة الأولى في العاصمة الباكستانية يوم 11 أبريل / نيسان الجاري قبل أن تتوقف لاحقاً.