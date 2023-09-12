"غير نهائية".. حصيلة جديدة لضحايا زلزال المغرب

شفق نيوز/ كشفت وزارة الداخلية المغربية، يوم الثلاثاء، عن حصيلة جديدة لكن غير نهائية للوفيات الناجمة عن الزلزال الذي ضرب البلاد مؤخراً.

وقالت الوزارة في بيان تداولته وسائل الإعلام المغربية، إن الحصيلة الجديدة بلغت 1643 شخصاً لقوا مصرعهم في إقليم الحوز، في حين لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة في باقي المناطق والأقاليم المعنية.

ووفقاً للوزارة فقد بلغ عدد الضحايا 2901 شخص لقوا مصرعهم، فيما وصل عدد الجرحى إلى 5530 شخصاً.

هذا وتواصل السلطات العمومية جهودها لإنقاذ وإجلاء الجرحى والتكفل بالمصابين من الضحايا، وفتح الطرق التي تضررت جراء الزلزال، معبئة كل الإمكانات اللازمة لمعالجة آثار هذه الفاجعة المؤلمة.

وفي الثامن من أيلول/ سبتمبر الجاري، ضرب زلزال بقوة 7 درجات عدة مناطق في المغرب، كان مركزه منطقة الحوز.

وترجح المصادر الطبية والدفاع المدني في المغرب ارتفاع حصيلة الضحايا مع استمرار عمليات الإنقاذ.