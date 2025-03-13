"غير مكتمل".. ترامب يعلق على موقف بوتين بشأن وقف مؤقت للحرب الأوكرانية

شفق نيوز/ علق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء الخميس، على موقف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بشأن وقف إطلاق النار مع أوكرانيا.

وذكر ترامب، أن موقف بوتين بشأن وقف إطلاق النار واعد لكنه غير مكتمل، مشدداً على ضرورة وقف الحرب في أوكرانيا، معرباً عن استعداده للحديث مع بوتين، مؤكداً "علينا وقف الحرب في أوكرانيا"، وفقاً لما نقلته وسائل إعلامية.

وقبل قليل، أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن "موسكو وافقت على المقترحات بشأن إنهاء الأعمال القتالية، لكنها تنطلق من مبدأ أن ذلك ينبغي أن يؤدي إلى سلام طويل الأمد، ويزيل أسباب الأزمة".

وأشار بوتين، إلى أن "روسيا تؤيد وقف إطلاق النار لمدة 30 يوماً مع أوكرانيا، لكن السؤال هو كيف سيتم استغلال هذه الفترة".

وأوضح، أنه "من المهم معالجة الأسباب الجذرية للأزمة". مشيراً إلى وجود تفاصيل دقيقة في مسألة الاتفاقية المؤقتة لوقف إطلاق النار، كما طرح سؤالاً حول كيفية مراقبة تصرفات أوكرانيا خلال فترة الهدنة.

ومساء الثلاثاء الماضي، وافقت أوكرانيا، على المقترح الأميركي بشأن الهدنة مع روسيا لمدة 30 يوماً، فيما أعربت واشنطن عن أملها بأن توافق موسكو على هذا المقترح أيضاً.