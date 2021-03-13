"غير مباشرة".. بدء اتصالات دبلوماسية بين واشنطن وطهران

شفق نيوز / أكد البيت الأبيض، ليل الجمعة، أن الولايات المتحدة وإيران، بدأتا اتصالات دبلوماسية "غير مباشرة"، عبر شركاء أوروبيين وآخرين.

وقال مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض، جيك سوليفان، "الدبلوماسية مع إيران بدأت، لكن ليست بطريقة مباشرة في الوقت الراهن، وإنما عبر أوروبيين وآخرين ينقلون رسائل عن الكيفية التي يمكن بها استئناف الالتزام بالاتفاق النووي المبرم عام 2015".

وأوضح سوليفان، أن "قنوات الاتصال مع الإيرانيين مكنت إدارة الرئيس جو بايدن من أن إيضاح موقف الولايات المتحدة لهم، بالإضافة إلى الاستماع لموقفهم، فيما يخص منهج الالتزام مقابل الامتثال للاتفاق النووي".

وتابع سوليفان: "عند هذه المرحلة ننتظر أن نسمع أكثر من الإيرانيين، عن الطريقة التي يرغبون من خلالها في المضي قدما، ولن يكون ذلك سهلاً، لكننا نؤمن بأننا نمر الآن بعملية دبلوماسية وأنه يمكننا المضي قدما وأن نضمن في نهاية المطاف تحقيق هدفنا، وهو أن نمنع إيران من الحصول على سلاح نووي من خلال الدبلوماسية".

وكانت الولايات المتحدة قد قالت في 18 شباط، إنها مستعدة للحديث مع إيران، عن استئناف كلا البلدين الامتثال للاتفاق الذي يهدف لمنع طهران من امتلاك أسلحة نووية، في مسعى لإعادة إحياء اتفاق كانت واشنطن قد انسحبت منه عام 2018.