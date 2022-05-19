"غير قابل للنقاش".. طالبان تفرض على مذيعات التلفزيون في أفغانستان تغطية وجوههن

شفق نيوز/ فرضت حركة طالبان التي تسيطر على الحكم في افغانستان، على مذيعات التلفزيون تغطية وجوههن وإظهار أعينهن فقط عند الظهور على الشاشة.

وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من أوامر أصدرتها السلطات للنساء بتغطية وجوههن في الأماكن العامة، في عودة إلى سياسة طالبان السابقة المتشددة وتصعيد للقيود التي تثير الغضب في الداخل والخارج.

وقال المتحدث باسم وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حكومة طالبان، عاكف مهاجر، لوكالة رويترز "التقينا أمس بمسؤولين إعلاميين.. قبلوا نصيحتنا بسعادة بالغة"، مضيفا أن هذه الخطوة ستلقى ترحيبا من الأفغان.

وأضاف "آخر موعد لتغطية مقدمات البرامج التلفزيونية وجوههن هو 21 مايو"، ولم يرد على سؤال حول عواقب عدم العمل بالنصيحة.

وقامت وكالة أنباء "طلوع نيوز" الافغانية بنشر نبأ صدور القرار الجديد، على حسابها الرسمي على موقع تويتر، وقالت "طلوع نيوز"، عملاقة الاعلام الأفغاني، إن سلطات طالبان أبلغت جميع محطات التلفزيون بأن القرار الجديد نهائي "وليس قابلا للمناقشة".

وانتشرت صور مذيعات ومقدمات برامج على وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، وهن يضعن أغطية على وجوههن.

وقال أحد المنتجين التلفزيونيين إن الأمر يعني أنه "يجب أن تكون عيون المذيعات فقط هي المرئية".

ومن جانبها، لم تصدر طالبان إعلانا عاما بشأن اللائحة الجديدة الخاصة بوسائل الإعلام.

وترتدي معظم الأفغانيات الحجاب لأسباب دينية، لكن كثيرات في المناطق الحضرية مثل كابول لا يغطين وجوههن. وخلال حكم طالبان السابق من عام 1996 إلى 2001، كان النقاب الأزرق الشامل إلزاميا للنساء.