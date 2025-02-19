"غير أخلاقية".. رئيس وزراء إسبانيا ينتقد خطة ترامب بشأن غزة

شفق نيوز/ وصف رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، يوم الأربعاء، خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تهجير سكان قطاع غزة بأنها "غير أخلاقية".

حديث سانشيز جاء في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عقب اجتماعهما في العاصمة مدريد، حيث يقوم الأخير بزيارة رسمية إلى إسبانيا.

وقال سانشيز في معرض حديثه عن خطة الرئيس الأمريكي ترامب بشأن غزة: "هذا غير أخلاقي ويتعارض مع القانون الدولي، غزة ملك للفلسطينيين وهي جزء من دولة فلسطين المستقبلية".

وأكد سانشيز أن أي محاولة لتهجير الفلسطينيين سيكون لها "تأثير مزعزع للاستقرار إقليميا وعالميا".

وشدد على أن "دور أساسي" للدول العربية في غزة.

ومنذ 25 يناير/كانون الثاني الماضي، يروج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمخطط تهجير الفلسطينيين من غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو الأمر الذي رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى ومنظمات إقليمية ودولية.