غوتيريش يؤشر "خطأً واضحاً" بعمليات إسرائيل: وضع غزة كارثي ويجب احترام قوانين الحرب

شفق نيوز/ أشّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يوم الأربعاء، خطأً واضحاً بعمليات إسرائيل العسكرية في غزة التي عدّ الوضع الإنساني فيها "كارثياً".

وقال غوتيريش إنه "على الجميع احترام قوانين الحرب"، مشدداً على "ضرورة إطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين لدى حماس".

وأضاف، "نجري محادثات مكثفة مع إسرائيل وأميركا ومصر حول إدخال المساعدات إلى غزة"، مبينا ان "الوضع الإنساني في غزة كارثي".

وتابع الأمين العام للأمم المتحدة، "بالنظر إلى عدد المدنيين الذين قتلوا بغزة فإن هناك خطأ واضح بالعمليات العسكرية"، مضيفاً "نحن بحاجة إلى التمييز بين حماس والشعب الفلسطيني ⁧".

وأعرب غوتيريش عن أمله "انطلاق مفاوضات جادة لحل الدولتين بعد انتهاء الحرب بين إسرائيل وحماس"، موضحا انه "من السابق لأوانه مناقشة حفظ السلام في غزة بعد انتهاء الصراع‬⁩".