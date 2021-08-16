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غوتيريش يطالب مجلس الأمن بالتدخل لمكافحة "التهديد الإرهابي العالمي" في أفغانستان

Category: عربي ودولي

Date: 2021-08-16T15:52:06+0000
غوتيريش يطالب مجلس الأمن بالتدخل لمكافحة "التهديد الإرهابي العالمي" في أفغانستان

شفق نيوز/ طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يوم الاثنين، مجلس الأمن الدولي باستخدام جميع الوسائل الممكنة لمكافحة "التهديد الإرهابي العالمي" في أفغانستان.

وقال غوتيريش في كلمة أمام مجلس الأمن، اليوم، إن "نتلقى تقارير مروعة تقشعر لها الأبدان عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في جميع أنحاء أفغانستان".

وبين أن أكثر المتأثرين بتلك الانتهاكات هم النساء والفتيات بشكل خاص، مؤكدا على ضرورة أن يضطلع مجلس الأمن بدوره في "استخدام جميع الوسائل المتاحة لمكافحة التهديد الإرهابي العالمي في أفغانستان".

واعرب غوتيريش عن قلقه من الاوضاع في افغانستان، مؤكدا "إنني قلق بشكل خاص من روايات الانتهاكات المتزايدة لحقوق الإنسان ضد النساء والفتيات في أفغانستان، لا يمكننا ولا يجب أن نتخلى عن شعب أفغانستان".

يشار إلى أن غوتيريش، كان قد أكد يوم الجمعة الماضي، أن الوضع في أفغانستان خرج عن نطاق السيطرة، داعيا حركة طالبان إلى وقف هجومها فورا.

وقال في مؤتمر صحفي إن الأزمة في أفغانستان بمثابة "مأساة لا تصدق لشعب طالت معاناته، الوضع في أفغانستان خرج عن نطاق السيطرة".

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