غوتيريش يضيف روسيا لقائمة "العار"

شفق نيوز/ ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بروسيا لقتلها 136 طفلًا في أوكرانيا خلال عام 2022، وأضاف قواتها المسلحة إلى قائمة عالمية لمرتكبي الجرائم، وذلك بحسب تقرير موجه إلى مجلس الأمن الدولي.

وذكر التقرير أن الأمم المتحدة تحققت من أن القوات المسلحة الروسية والجماعات التابعة لها شوهت 518 طفلًا ونفذت 480 هجومًا على مدارس ومستشفيات، كما استخدمت 91 طفلًا دروعًا بشرية.

وأكد التقرير أن القوات المسلحة الأوكرانية قتلت 80 طفلًا وشوهت 175 ونفذت 212 هجومًا على مدارس ومستشفيات، لكن لم يتم إدراج قوات كييف على قائمة مرتكبي الجرائم.

ووجد التقرير أيضًا أن القوات الإسرائيلية قتلت 42 طفلًا وأصابت 933 آخرين في عام 2022.

وقال غوتيريش في التقرير الصادر، أمس الخميس، إن ما "صدمه بشكل خاص" هو العدد الكبير للأطفال الذين قتلوا وتشوهوا، وهجمات القوات المسلحة الروسية على المدارس والمستشفيات.

وأضاف أنه "منزعج بوجه خاص" من ارتفاع عدد تلك الجرائم التي ارتكبتها القوات المسلحة الأوكرانية بحق الأطفال.

وبالنسبة لإسرائيل، كتب غوتيريش: "ألاحظ انخفاضًا كبيرًا في عدد الأطفال الذين قتلتهم القوات الإسرائيلية، بما يشمل الغارات الجوية".

وأضاف: "مع ذلك، ما زلت أشعر بقلق شديد إزاء عدد الأطفال الذين قتلتهم وشوهتهم القوات الإسرائيلية".

وإسرائيل ليست على قائمة الجناة.

ويشمل تقرير غوتيريش السنوي إلى مجلس الأمن، المؤلف من 15 دولة، حول الأطفال والنزاع المسلح، قتل الأطفال وتشويههم والاعتداءات الجنسية عليهم واختطافهم وتجنيدهم، فضلًا عن حرمانهم من وصول المساعدات واستهداف المدارس والمستشفيات.