غوتيريش يحذر نتنياهو: منع عمل "أونروا" يفجر كارثة

شفق نيوز/ حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يوم الثلاثاء، أن منع إسرائيل وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" من دخول قطاع غزة "سيفجر كارثة".

وقال غوتيريش إنه كتب إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، محذراً إياه من أن مشروع قانون إسرائيلي لمنع "أونروا" من العمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة سيكون "كارثة".

وأضاف "سيخنق مثل هذا الإجراء جهود تخفيف المعاناة الإنسانية والتوتر في غزة، وبالطبع، في الأراضي الفلسطينية المحتلة بأكملها، سيكون كارثة فيما هي بالفعل كارثة مكتملة الأركان".

ووافق الكنيست الإسرائيلي في تموز/ يوليو الماضي، مبدئياً على مشروع قانون لإعلان "الأونروا" منظمة إرهابية، واقتراح قطع العلاقات مع الوكالة.

ويتهم سياسيون إسرائيليون "أونروا" بالتعاون مع حركة "حماس" في قطاع غزة، وفقاً لوكالة "رويترز"، الأمر الذي نفته الوكالة.