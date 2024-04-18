غوتيريش يحذر من إنزلاق الشرق الأوسط إلى نزاع إقليمي شامل

شفق نيوز/ حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يوم الخميس، من إنزلاق الشرق الأوسط إلى نزاع إقليمي شامل، داعياً إلى أقصى درجات ضبط النفس في "لحظة الخطر القصوى هذه".

جاء ذلك لدى مخاطبته جلسة لمجلس الأمن بشأن الوضع في الشرق الأوسط.

وقال غوتيريش "في غزة، أدّت ستة أشهر ونصف من العمليات العسكرية الإسرائيلية إلى خلق جحيم" على الصعيد الإنساني.

وأكد أنّ مليوني فلسطيني يعانون في القطاع المدمّر من "الموت والدمار والحرمان من المساعدات الإنسانية الحيوية" والجوع.

وحث الأمين العام للأمم المتحدة كل الأطراف على الإقرار المهم الذي ينبغي أن تتطلع به السلطة الفلسطينية في غزة والعمل على تمكينها من العودة.

وفي وقت سابق اليوم الخميس، قال مسؤول استخباراتي إسرائيلي سابق،، إن استهداف المنشآت النووية في إيران هو من بين الخيارات المطروحة على الطاولة، بينما تقرر إسرائيل كيفية الرد على هجوم السبت الماضي.

وردا على سؤال عما إذا كان كل شيء مطروحا على الطاولة، بمافي ذلك استهداف المنشآت النووية، قال المدير السابق للاستخبارات في جهاز الموساد الإسرائيلي زوهار بالتي: "لا شك. كل شيء مطروح على الطاولة الآن".

من جانبه، حذر قائد كبير بالحرس الثوري الإيراني، من أن طهران قد تراجع عقيدتها النووية في ظل التهديدات الإسرائيلية، مما أثار مخاوف بشأن برنامج طهران النووي الذي تقول دائما إنه مخصص للأغراض السلمية فقط.

ونقلت وكالة تسنيم شبه الرسمية عن قائد كبير بالحرس الثوري الإيراني قوله إن إيران قد تراجع "عقيدتها النووية" في ظل التهديدات الإسرائيلية وأضاف قائلا "أيدينا على الزناد وتم تحديد المنشآت النووية الإسرائيلية".

وجاء الهجوم الإيراني على إسرائيل بعد غارة إسرائيلية على القنصلية الإيرانية في دمشق.

وفي هجومها غير المسبوق، أطلقت إيران ما يقرب من 350 طائرة بدون طيار وصاروخًا هجوميًا ضد إسرائيل في 13 أبريل، ردًا على غارة جوية مطلع أبريل على مجمع سفارتها في سوريا أسفرت عن مقتل جنرال إيراني كبير وآخرين.

وقال الجيش الإسرائيلي إن 99 في المئة من الصواريخ والمسيرات التي أطلقت على إسرائيل فشلت في اختراق دفاعاتها الجوية.