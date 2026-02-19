غوتيريش يحذر من "مخاطر" الذكاء الاصطناعي ويرفض رهنه بـ"أهواء المليارديرات"

شفق نيوز- نيودلهي

حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يوم الخميس، من "مخاطر" الذكاء الاصطناعي و"سيطرة" رؤساء شركات التكنولوجيا على هذه التقنية، مشدداً على أن مستقبله لا يمكن تركه "رهينة لأهواء المليارديرات".

وقال غوتيريش في كلمته خلال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في الهند: "يجب أن يكون الذكاء الاصطناعي ملكاً للجميع ولا يمكن أن يُقرَّر مستقبل الذكاء الاصطناعي من جانب حفنة من الدول، ولا أن يُترك لأهواء بضعة مليارديرات"، بحسب وكالة "فرانس برس".

وحذر من أنه إذا لم تُتخذ إجراءات عاجلة، فقد يُفاقم ذلك عدم المساواة العالمية.

وحث الأمين العام أقطاب التكنولوجيا على دعم صندوق عالمي بقيمة ثلاثة مليارات دولار لضمان وصول مفتوح للجميع إلى هذه التكنولوجيا السريعة التطور.

وأكد أنه "إذا استُخدم الذكاء الاصطناعي استخداماً سليماً، فإنه يُمكن أن يُسرّع التقدم الطبي، ويُوفر المزيد من فرص التعلم، ويُعزز الأمن الغذائي، ويدعم العمل المناخي والتأهب للكوارث، ويُحسّن الوصول إلى الخدمات العامة الأساسية".

لكنه حذر من أن الذكاء الاصطناعي "قد يُعمّق أيضاً أوجه عدم المساواة، ويُضخّم الأحكام المسبقة، ويُلحق الأذى".

وقد أنشأت الأمم المتحدة هيئة استشارية علمية معنية بالذكاء الاصطناعي لمساعدة الدول على اتخاذ القرارات بشأن هذه التقنية الثورية.

ودعا غوتيريش إلى حماية الناس من الاستغلال، معتبراً أنه "لا ينبغي استخدام أي طفل كحقل تجارب للذكاء الاصطناعي غير المنظم".

وشدد على وضع ضمانات لضمان آليات فعالة للرقابة والمساءلة، بالإضافة إلى إنشاء "صندوق عالمي للذكاء الاصطناعي" لتعزيز القدرات الأساسية.

وقال "هدفنا الوصول إلى ثلاثة مليارات دولار"، وذلك خلال القمة التي جمعت قادة العالم وكبار المسؤولين التنفيذيين في مجال التكنولوجيا، بمن فيهم سام ألتمان من "أوبن إيه آي" وسوندار بيتشاي من غوغل.

وأشار إلى أن "هذا المبلغ لا يتجاوز 1% من الإيرادات السنوية لشركة تكنولوجيا واحدة. إنه ثمن زهيد مقابل الانتشار الواسع للذكاء الاصطناعي الذي يعود بالنفع على الجميع، بما في ذلك الشركات المطوّرة له".

ونبه إلى أنه من دون الاستثمار "ستُستبعد دول كثيرة من عصر الذكاء الاصطناعي"، ما سيفاقم التفاوتات في جميع أنحاء العالم.

كما حذّر من أنه مع تزايد احتياجات الذكاء الاصطناعي من الطاقة والمياه بشكل هائل، يجب على مراكز البيانات التحوّل إلى مصادر الطاقة النظيفة، بدلاً من تحميل المجتمعات الضعيفة العبء.