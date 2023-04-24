غوتيريش يحذر من "حريق كارثي" قد يندلع في المنطقة بسبب السودان

شفق نيوز/ حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يوم الاثنين، من أن العنف المتواصلة في السودان قد تمتد إلى كامل المنطقة وأبعد منها.

وقال غوتيريش خلال نقاش في مجلس الأمن بشأن التعددية إن الوضع في السودان "يستمر في التدهور"، وفقاً لوكالة "فرانس برس".

وأضاف "يجب أن تتوقف أعمال العنف. إنها تهدد بحريق كارثي داخل السودان قد يمتد إلى كامل المنطقة وأبعد منها".

وأكد أنه "على تواصل مستمر مع طرفي النزاع ودعوتهما لنزع فتيل التوترات والعودة إلى طاولة التفاوض"، مردفاً: "علينا جميعاً أن نبذل كل ما في وسعنا لإبعاد السودان عن حافة الهاوية"، مجدداً الدعوة إلى وقف لإطلاق النار.

إلى ذلك أوضح أن "الأمم المتحدة ليست بصدد مغادرة السودان"، مضيفاً أن الهيئة الدولية "تعيد تنظيم وجودنا في السودان كي نتمكن من مواصلة دعمنا للشعب السوداني".

وأكد غوتيريش "التزامنا تجاه الشعب السوداني، دعماً لرغبته في مستقبل ينعم فيه بالأمن والسلام. نقف إلى جانبه في هذه الأوقات العصيبة".

تأتي تلك التصريحات بعد أن أكد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان، فولكر بيرتيس، أن البعثة ملتزمة بالبقاء في السودان ودعم الشعب السوداني بكل وسيلة ممكنة، وستبذل قصارى جهدها لإنقاذ الأرواح مع حماية سلامة أفرادها.

غير أنه أضاف أن "تعديلاً طرأ على طبيعة تواجدنا على الأرض في ضوء الوضع الأمني، لكن اسمحوا لي أن أؤكد لكم أنه لا توجد خطة أو تفكير بمغادرة الأمم المتحدة للسودان"، بحسب ما أفاد بيان صحافي لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان "يونيتامس"، الاثنين.