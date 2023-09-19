غوتيريش يحذر من تحديات عالمية صعبة وملك الاردن: ادعموا اللاجئين

شفق نيوز / حذر الامين العام للامم المتحدة امطونيو غوتيريش من تصاعد حدة التحديات الدولية وعدم القدرة على مواجهتها، فيما دعا ملك الاردن الى ذات الامر، لافتا الى اهمية توفير الدعم الانساني للاجئين.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، إن "التحديات الدولية تتصاعد، ونحن نبدو غير قادرين على الاجتماع للاستجابة والرد عليها".

وأضاف غوتيريس مع انطلاق أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 78: اننا "نواجه تهديدات وجودية من أزمة المناخ إلى التكنولوجيا، في وقت فوضوي"، مبينا ان "تعدد الأقطاب لا يضمن السلام لوحده".

وتابع ان "العالم متعدد الأقطاب يحتاج إلى مؤسسات متعددة دولية"، لافتا الى ان" الحرب في أوكرانيا فتحت المجال أمام الفوضى والانتهاكات".

وبشان الشرق الأوسط أوضح غوتيريش ان "الإجراءات الأحادية تقوض حل الدولتين للقضية الفلسطينية"، لافتا الى ان "السودان يواجه خطر الانقسام".

كما أوضح ان "جهود ضمان الأمن الغذائي حول العالم مستمرة".

من جهته حذر ملك الأردن عبد الله الثاني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، من "مخاطر نقص الدعم الإنساني الدولي للاجئين".

وقال الملك الاردني إن "مستقبل اللاجئين السوريين في بلدهم وليس في الدول المستضيفة".

وبيّن الملك عبد الله ان "أزمة تغير المناخ تؤثر على منطقتنا بشدة".

وبشان القضية الفلسطينية أوضح ان "حل الدولتين هو السبيل الوحيد لإحلال السلام في المنطقة"، لافتا الى ان "المعاناة في منطقتنا ستستمر حتى يتدخل العالم لحل القضية الفلسطينية".

وتابع ان "الشعب الفلسطيني محروم من ممارسة حقوقه الأساسية"، مؤكدا "أهمية التمويل المستدام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين".

ويجتمع زعماء عالم مزقته حرب وظاهرة تغير المناخ واستمرار عدم المساواة، لمدة أسبوع في مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهو أول اجتماع كامل لقادة العالم منذ أن أدت جائحة فيروس كورونا إلى تعطيل حركة السفر.