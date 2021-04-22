غوتيريش يحذر من الاحتباس الحراري: نحن على حافة الهاوية

شفق نيوز/ حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يوم الخميس، من أن تغير المناخ دفع بالعالم الى حافة الهاوية، مؤكدا ان هذه الظاهرة البيئية تمثل تهديدا وجوديا للبشرية.

وقال غوتيريش في كلمته بقمة القادة حول المناخ، إن "الغازات الدفيئة ارتفعت إلى مستويات لم نشهدها من قبل، ونحن على حافة الهاوية ونحتاج إلى كوكب أخضر".

وأكد على ضرورة بناء ائتلاف يعمل على الوصول إلى هدف "صفر انبعاثات" من الكربون، ووقف تمويل محطات إنتاج الطاقة بالفحم.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة، الدول المتقدمة للالتزام بتعهداتها المالية تجاه الدول النامية، وحث القيادات السياسية الدولية على التحرك سوياً للقضاء على تهديد أزمة المناخ.

وفي وقت سابق، أصدرت الولايات المتحدة والصين بيانا مشتركا أكدتا فيه التزامهما بمكافحة تغير المناخ وتنفيذ بنود اتفاق باريس للمناخ.

وبحسب البيان الذي صدر عقب لقاء المبعوث الخاص للرئيس الأميركي لشؤون المناخ، جون كيري، مع نظيره الصيني، شي تشسنخوا، يعتزم الطرفان تطوير استراتيجيات طويلة الأمد للتوصل إلى "الحياد الكربوني" قبل بداية القمة الدولية في غلاسكو.

وكانت الولايات المتحدة اتفقت خلال المحادثات التي جرت في ألاسكا مع الصين، على تشكيل مجموعة عمل مشتركة لمكافحة تغير المناخ.

وتعتبر اتفاقية باريس للمناخ، أول اتفاق دولي شامل بشأن حماية المناخ، تم التوصل إليه في الـ12 من كانون الأول عام 2015 في باريس، عقب مفاوضات مطولة بين ممثلين عن 195 دولة.