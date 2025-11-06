غوتيريش يحذر من اقتراب "الدمار" المناخي

شفق نيوز- برازيليا

حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يوم الخميس، من مخاطر عدم إيجاد حل لاستمرار ارتفاع درجات الحرارة على الأرض، في حين حذر الرئيس البرازيلي إيناسيو لولا دا سيلفا، من عدم التحرّك بسرعة في هذا الاتجاه.

وقال غوتيريش، خلال كلمته في مستهل قمة لزعماء العالم في البرازيل، وتابعتها وكالة شفق نيوز، إن "عقوداً من المماطلة والتجاهل أدت إلى فشل في البقاء تحت مستوى 1,5 درجة من ارتفاع حرارة الأرض مقارنة بما كانت عليه قبل الثورة الصناعية منتصف القرن التاسع عشر"، واصفاً الأمر بأنه "فشل أخلاقي وإهمال قاتل".

وأضاف غوتيريش في القمة التي تستبق بدء المفاوضات الرسمية لقمة الأمم المتحدة للمناخ (كوب30) بأيام، والمقرر عقدها في بيليم الساحلية بمنطقة الأمازون في البرازيل، "يمكننا اختيار إما ان نقود أو نُساق إلى الدمار".

ودعا المسؤول الأممي، دول العالم إلى التحلي بروح القيادة لمعالجة تغير المناخ وتقليص الاعتماد على الوقود الأحفوري.

من جهته، حذّر الرئيس البرازيلي لويس، الخميس، من أن "النافذة المتاحة" للتحرك بشأن المناخ "تُغلق سريعاً"، على حد قوله.

يأتي ذلك فيما رجحت الأمم المتحدة، الخميس، أن تكون 2025 من بين الأعوام الثلاثة الأكثر حرّاً على الإطلاق، مختتمة أكثر من عقد من الارتفاع غير المسبوق في درجات الحرارة، وشددت في الوقت نفسه على أنه لا يزال من الممكن عكس هذا الاتجاه.

وأشارت المنظمة في تحديث لحالة المناخ العالمي إلى أن تركيزات غازات الدفيئة ارتفعت إلى مستويات قياسية جديدة، ما سيؤدي إلى ارتفاع إضافي في درجات الحرارة مستقبلاً.