غوتيريش يحذر إسرائيل من ضم الضفة الغربية: انتهاك صارخ للقانون الدولي

شفق نيوز/ حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يوم الإثنين، إسرائيل من ضم أي جزء للضفة الغربية، معتبراً أن أي محاولة بهذا الصدد تشكل "انتهاكاً صارخاً" للقانون الدولي.

وقال غوتيريش خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول الوضع في الشرق الأوسط، إن أي ضم كلي أو جزئي للضفة الغربية من قبل إسرائيل سيكون "انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي"، مستنكراً تصريحات بهذا المعنى أدلى بها مسؤولون إسرائيليون.

وأضاف "أشعر بقلق عميق إزاء التهديد الوجودي لسلامة وتواصل (الجغرافي) الأراضي الفلسطينية المحتلة في غزة والضفة الغربية".

وعلى صعيد متصل، قال غويتريس إن أكثر من 630 شاحنة مساعدات إنسانية دخلت قطاع غزة أمس الأحد، منها 300 شاحنة على الأقل وصلت إلى شمال القطاع، حيث تقول الأمم المتحدة إن المجاعة تلوح في الأفق.

ودخلت الشاحنات في اليوم الأول من اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس".

إلى ذلك، أعلنت قطر اليوم الإثنين، أنها باشرت جسراً برياً لتوفير 1,25 مليون لتر من الوقود يومياً لقطاع غزة خلال الأيام العشرة الأولى من الهدنة التي دخلت حيز التنفيذ أمس الأحد.

وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان "تنفيذاً لتوجيه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد دشنت دولة قطر جسراً برياً لإمداد قطاع غزة بـ12,5 مليون لتر من الوقود خلال الأيام العشرة الأولى لسريان اتفاق وقف إطلاق النار بواقع 1,25 مليون لتر يومياً".

وأكّدت أنه "وصلت اليوم إلى قطاع غزة، عبر معبر كرم أبو سالم 25 شاحنة محملة بالوقود، ممولة من دولة قطر".

وذكرت الخارجية القطرية أن الوقود "يستخدم في إنارة المستشفيات ومراكز إيواء النازحين والخدمات الأساسية".