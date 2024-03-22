غوتيريش: يجب التمسك بالمبادئ الإنسانية في أوكرانيا وغزة دون ازدواجية بالمعايير

شفق نيوز/ حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، المجتمع الدولي من "ازدواجية المعايير" في التعامل مع ملفيّ غزة وأوكرانيا.

وندد غوتيريش في مؤتمر صحفي عقده مع رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل، عقب اجتماع المجلس في بروكسل، بالوضع "الفوضوي في العالم، وحالة الإفلات من العقاب، حيث تعتقد أي دولة أو جماعة مسلحة أنها تستطيع أن تفعل ما تريد لغياب المساءلة"، بحسب وكالة "الأناضول".

وشدد على أهمية الالتزام "بميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي، وسلامة أراضي الدول، والقانون الإنساني الدولي".

كما أعرب عن أسفه إزاء "عدد غير مسبوق من الضحايا المدنيين في غزة" خلال فترة توليه منصب الأمين العام، مشيرًا إلى أن "المبدأ الأساس للقانون الإنساني الدولي هو حماية المدنيين".

وأكد أنه "يجب علينا أن نتمسك بالمبادئ في أوكرانيا، كما هو الحال في غزة دون معايير مزدوجة".

وأشاد غوتيريش بـ"التعاون الممتاز بين الأمم المتحدة والتكتل الأوروبي"، وحثه على "لعب دور نشط للغاية فيما يتعلق بالمسائل المركزية، والمسائل الوجودية التي تهدد عالم اليوم، مثل تغير المناخ، والذكاء الاصطناعي".

واختتم غوتيريش حديثه بالقول إن "السبيل الوحيد لتحقيق عالم متعدد الأقطاب من خلال قيادة "اتحاد أوروبي قوي وموحد".

بدوره، تعهد رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي بأن الكتلة ستعمل للتأكد من قدرتها على تأدية "دور إيجابي لدعم عالم قائم" على المبادئ والقواعد، وقال ميشيل كذلك إن التعاون بين الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة أمر "مركزي".