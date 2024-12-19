غوتيريش يتحدث عن "بصيص أمل" في سوريا ويرفض تحركات إسرائيل

شفق نيوز/ رأى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يوم الخميس، أن هناك "بصيص أمل" في سوريا بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد، مؤكدا في الوقت نفسه رفض الضربات الإسرائيلية على المنشآت العسكرية السورية باعتبارها "انتهاكا لسيادة البلد".

وقال غوتيريش، قبل اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يترأسه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، إن "الشرق الأوسط يشهد حرائق عدة، ولكن بات في سوريا اليوم بصيص أمل ينبغي ألا يخمد"، وفق تعبيره.

ومن ناحية أخرى، قال الأمين العام للأمم المتحدة إن "الضربات الجوية الإسرائيلية الواسعة النطاق تتواصل، وهي انتهاك لسيادة سوريا ووحدة أراضيها، ولا بد أن تتوقف".

وشدد غوتيريش على وجوب "استعادة سيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها بالكامل، ولا بد من وضع حد على الفور لكل أعمال العدوان".