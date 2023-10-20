غوتيريش من معبر رفح: الشروط تعيق إدخال المساعدات لغزة

شفق نيوز / جدد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يوم الجمعة، تأكيده أن سكان قطاع غزة يعانون من انعدام الماء والغذاء والوقود والمواد الأساسية.

وقال غوتيريش، الذي يزور معبر رفح من الجانب المصري: "رغم الاتفاق على السماح بإدخال مساعدات إنسانية إلى غزة، إلا إن هناك شروطا تعيق وصولها للقطاع".

وشدد على ضرورة السماح بـ"إدخال أكبر قدر من المساعدات الإنسانية لغزة، وهذا الأمر يتطلب تقليص شروط اتفاق إدخال هذه المساعدات"، داعياً إلى وقف إطلاق نار إنساني غير مشروط لضمان وصول المساعدات إلى غزة".