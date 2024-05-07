غوتيريش "منزعج" ويحذر اسرائيل: اجتياح رفح خطأ استراتيجي وكابوس إنساني

شفق نيوز/ حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الثلاثاء، إسرائيل من اجتياح رفح، مشيراً الى أن ذلك سيكون "خطأ استراتيجيا وكارثة سياسية وكابوسا إنسانيا".

وقال غوتيريش للصحفيين، بحسب رويترز: "أنا منزعج ومستاء من تجدد النشاط العسكري في رفح".

وأضاف، أن "إغلاق معبري رفح وكرم أبو سالم ضار على وجه الخصوص بوضع إنساني أليم بالفعل، لا بد أن يعيدوا فتحهما على الفور".

واعتبر المسؤول الأممي أنه من الضروري السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، داعيا حكومة إسرائيل إلى "وقف التصعيد".

وقال إن "إغلاق معبري رفح وكرم أبو سالم في الوقت عينه يضرّ بشكل خاص بالحالة الإنسانية البائسة أساسا"، وزاد: "الهجوم على رفح سيعرقل أكثر جهودنا لدعم الشعب في أوضاع إنسانية خانقة في وقت تلوح فيه المجاعة في الأفق".

وصباح اليوم الثلاثاء، رفعت القوات الإسرائيلية، العلم الإسرائيلي على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، بعد أن اقتحمت الدبابات الإسرائيلية مرافق المعبر الواقع جنوبي غزة.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، نقلا عن هيئة المعابر في غزة، بأن حركة المسافرين ودخول المساعدات توقفت بشكل كامل إلى قطاع غزة.

فيما قام الجانب المصري بغلق معبر رفح بكتل خرسانية بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.