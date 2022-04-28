غوتيريش: مجلس الأمن فشل في منع الحرب الروسية الأوكرانية

شفق نيوز / حمل الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يوم الخميس، مجلس الأمن الدولي، المسؤولية الكاملة عن الإخفاق في منع اندلاع النزاع المسلح في أوكرانيا.

وقال غوتيريش، خلال مؤتمر صحفي عقده في كييف مع الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي: "دعني أكون واضحا، فشل مجلس الأمن في فعل كل ما بوسعه لمنع هذه الحرب وإنهائها، ويشكل ذلك مصدر خيبة الأمل والإحباط والغضب".

وكان أمين عام الأمم المتحدة، قد أجرى في وقت سابق من اليوم، محادثات في كييف مع زيلينسكي ووزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، وذلك بعد أن زار مدن بورودينكا وبوتشا وإيربين في مقاطعة كييف، التي تضررت بشدة جراء الأعمال القتالية.

يأتي ذلك، في أعقاب عمليات عسكرية روسية داخل الأراضي الأوكرانية، دخلت شهرها الثالث، تحت شعار "حماية إقليم دونباس" الذي يضم دونيتسك ولوغانسك الدولتين التي اعترف بهما بوتين مؤخراً.

وتواصل دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا واليابان، وأستراليا، فرض عقوبات اقتصادية "غير مسبوقة" على روسيا، إضافة إلى تحشيد الدعم العسكري لدول "الناتو" المحاذية لأوكرانيا، رداً على تحرك بوتين العسكري داخل الأراضي الأوكرانية.