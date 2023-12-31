غوتيريش قلق من امتداء الصراع بغزة ومن الحوثيين والجماعات المسلحة بالعراق وسوريا

شفق نيوز/ أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن قلقه البالغ بشأن الآثار غير المباشرة للهجمات المستمرة للحوثيين في البحر الأحمر.

وقال متحدث الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، في بيان أمام مجلس الأمن، إن غوتيريش يشعر بقلق بالغ إزاء امتداد الصراع في غزة، الذي قد تكون له عواقب مدمرة على المنطقة بأسرها.

وأشار إلى تصاعد هجمات جماعة الحوثي على السفن في البحر الأحمر، وكذلك الهجمات التي تشنها الجماعات المسلحة في العراق وسوريا.

وأضاف دوجاريك: "كلما طال أمد الصراع في غزة، زاد خطر اندلاع حريق إقليمي؛ نظرا لخطر التصعيد، وسوء التقدير من قبل جهات فاعلة متعددة".

وفرضت امريكا، مؤخرا سلسلة عقوبات تستهدف قنوات تمويل الحوثيين في اليمن، بعد هجماتهم على سفن تجارية في البحر الأحمر.