"غوتيريش" في رسالة لقادة العالم: تحملوا مسؤولية الضرر الذي الحقتموه بالأرض

شفق نيوز/ قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن الشباب، الذين ينشطون في المجالات البيئية يمثلون مصدر إلهام للعالم.

جاء ذلك في تدوينة نشرها، على صفحته الرسمية على "تويتر"، أشار فيها إلى دور نشطاء البيئة من الشباب في حماية العالم وسكانه.

وقال غوتيريش: "هؤلاء الشباب يمثلون مصدر إلهام لنا بصورة دائمة، لكنني أدرك أيضا أنه لا يجب تحميلهم مسؤولية أشياء لم يفعلوها".

وتابع: "لا يجب علينا أن نتخلى عن مسؤولياتنا وندعهم يتحملون مسؤولية أفعالنا".

ووجه أمين عام الأمم المتحدة رسالة إلى قادة العالم، قال فيه إنه يجب عليهم تحمل مسؤولية الضرر الذي ألحقوه بالأرض وأن يتخذوا خطوات عملية لإصلاح تلك الأضرار.

ويدعو أنطونيو غوتيريش، بصورة مستمرة، دول العالم بالتعاون للحد من آثار التغيرات المناخية، التي تهدد مظاهر الحياة على وجه الأرض في المستقبل وتنذر بكوارث طبيعية وجفاف ومجاعات في العديد من البلدان.