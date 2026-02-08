غوتيريش عن جنوب السودان: 10 ملايين شخص بحاجة لمساعدات إنسانية

شفق نيوز- نيويورك

كشف الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يوم الأحد، أن نحو 10 ملايين شخص في جنوب السودان باتوا بحاجة ماسة إلى مساعدات إنسانية.

وقال غوتيريش، في بيان نشره على حسابه الرسمي بموقع "إكس"، إن "المنظمة الدولية تدين التصعيد المتواصل للعنف في جنوب السودان".

وأضاف أن المدنيين يدفعون الثمن الأكبر جراء استمرار الصراع وتدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية في جنوب السودان، داعياً جميع الأطراف إلى "الوقف الفوري والحاسم لجميع العمليات العسكرية وخفض التصعيد والالتزام بالقانون الدولي وحماية المدنيين".

كما شدد غوتيريش، على ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومستدام إلى جانب تأمين سلامة العاملين في المجال الإنساني وأفراد قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وممتلكاتهم.

يذكر أن جنوب السودان شهد، الأسبوع الماضي، حوادث في جميع أنحاء البلاد تضمنت هجمات متكررة على مواقع إغاثية دولية شملت برنامج الأغذية العالمي ومستشفى تابع لمنظمة "أطباء بلا حدود".

وتصاعد القتال بين قوات الدفاع الشعبي في جنوب السودان وجيش تحرير السودان الشعبي المعارض منذ 24 كانون الأول/ ديسمبر 2025.