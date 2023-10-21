غوتيريش: حان الوقت لإنهاء الكابوس الذي يهدد أطفال غزة

شفق نيوز / جدد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يوم السبت، دعوته إلى وقف إطلاق النار من أجل تحقيق السلام، مؤكداً أن الوقت قد حان لإنهاء هذا الكابوس الذي يهدد الأطفال.

وقال غوتيريش، في كلمة له خلال مشاركته في قمة القاهرة للسلام، إن "مطالب الشعب الفلسطيني عادلة وشرعية، ويجب إنهاء معاناته"، لافتاً إلى أن "تحقيق السلام قائم على أساس حل الدولتين".

وأضاف أن "سكان قطاع غزة بحاجة إلى بذل المزيد لتقديم المساعدات الإنسانية"، مشدداً على ضرورة تطبيق القانون الدولي وتجنب مهاجمة المدنيين والمدارس والمستشفيات".

وانطلقت، في وقت سابق من اليوم السبت، أعمال قمة القاهرة للسلام 2023، في مصر، وذلك بمشاركة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.

ويشارك في القمة، كل من العراق وقطر وتركيا واليونان وفلسطين والإمارات والبحرين، والسعودية، والكويت، وإيطاليا وقبرص، بالإضافة إلى أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

كما يشارك في القمة، رؤساء وزراء كل من، بريطانيا وإيطاليا وإسبانيا، وقبرص، وتركيا والبرازيل، وكذلك سيحضر المبعوث الخاص لدولة الصين، والمبعوث الخاص الأمريكي، ووزير الشؤون الخارجية المغربي، ووزير خارجية النرويج، ونائب وزير الخارجية الروسي، ورئيس المجلس الأوروبي.